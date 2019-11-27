NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD'nin bu tutumu NATO Konseyi'nde krize neden oldu. ABD, Nato Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik terör örgütü YPG/PYD tehdidini içeren güvenlik planının onaylanmasına itiraz etti. Plan yayımlandığında YPG/PYD/PKK'ya destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak.

PLANIN ONAYLANMASINA RAĞMEN İTİRAZ ETTİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylandı. Konseyin onayladığı planda Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor. Ancak ABD planın onaylanmış olmasına rağmen buna itiraz etti. Bu itirazdan sonra birkaç ülke daha ABD'ye katıldı.

"ABD HUKUKİ OLARAK SORUMLU OLACAK"

Türk yetkililer, ABD'nin itirazını "Belge yayımlandığı zaman YPG/PYD'ye destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak." şeklinde değerlendirdi. Söz konusu belge NATO Konseyi'nin onayına karşın henüz yayımlanmadı. Türk yetkililer de "Türkiye için hazırlanan plan yayımlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz." diyerek, duruma tepki gösterdi.

STOLTENBERG ORTAK BİR DİL BULMAYA ÇALIŞIYOR

Konu 20 Kasım'da Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme geldi. Türk heyeti toplantıda, "Baltık ülkeleri için hazırlanan raporun yayımlanmasını isteyenlerin Türkiye için de aynı duyarlılığı göstermesini" istedi.

Konunun çözülmesi için şu anda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çaba sarf ediyor. Diplomatik kaynaklar, Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını belirtiyor.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de ortak değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını ifade ediyor. Stoltenberg, konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında son Türkiye ziyaretinden önce Türk yetkililerle toplantı yapmak istedi. Türk heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı.

Türk tarafı konunun çözümlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını vurguluyor.

"NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım ayında "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyerek hem ittifakı hem de Avrupa Birliği'ni topa tutmuştu.