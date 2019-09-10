Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde

ABD'nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD'nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. Erdoğan, ABD'li bakan Wilbur Ross'u kabulünde ABD'nin gönderdiği askeri yardımların Türkiye'ye karşı kullanıldığını ifade etmişti.

TÜRKİYE'NİN OLASI OPERASYONLARINA KARŞI YAPILIYOR İDDİASI

PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.

ERDOĞAN, 'ABD'NİN MÜHİMMATLARI BİZE KARŞI KULLANILIYOR' DEMİŞTİ

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgeye yönelik mesajında "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine güvenle dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN, AĞUSTOS AYINDA OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu belirterek, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" demişti.