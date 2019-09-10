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Abd'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.

10.09.2019 13:12 Abd'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.
ABD'nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD'nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.



Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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