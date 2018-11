ABD'ninki Beyhude Bir Çaba"

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:21



07 Kasım 2018 Çarşamba 19:21

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD 'nin PYD ve YPG'yi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK 'dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Sözcü İbrahim Kalın, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi."İLLİYET İLİŞKİSİ KURMAK GÜNDEMİ SAPTIRMAK OLUR" Türkiye 'nin terör tehdidine karşı bütün unsurları ile mücadelesini sürdüreceğini belirten Kalın, "Özellikle son dönemde Suriye 'de yaşanan bazı gelişmeler çerçevesinde Silahlı Kuvvetlerimiz Suruç bölgesinde bizim sınırımızdan karşı tarafa top atışları yaptılar, geçen hafta bu konu çok gündem oldu. Şöyle bir algının oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz, 'güneyde DEAŞ ile mücadele edilirken Türkiye'nin PYD-YPG hedeflerine yönelik saldırıları bu mücadeleyi zayıflatmaktadır' gibi bir argümanın tedavüle sokulduğunu görüyoruz. Bizim kendi ulusal güvenliğimize dönük aldığımız bu tedbirlerle DEAŞ'a karşı verilen mücadelenin sürekliliği ile ilgili herhangi illiyet ilişkisi kurmak gündemi saptırmak olur" diye konuştu. Daha önceden Türkiye'nin DEAŞ'a dolaylı olarak destek verdiği yönünde yapılan algı operasyonlarını hatırlatan Kalın, "Bu daha küçük çaplı, daha düşük yoğunluklu denenmeye çalışılan şey de bundan çok farklı değil. Türkiye DEAŞ ile mücadelede en ön safta yer almış bir ülkedir" şeklinde konuştu."ÜLKELERE ÇAĞRIMIZ DA, BU TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI NET BİR TAVIR ALMALARIDIR" FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin dünya sathında devam ettiğini kaydeden Kalın, "Buradan özellikle FETÖ'ye şu veya bu gerekçe ile kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız da, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır" ifadelerini kullandı."ORTAKLARIMIZ BU KONUDA BİR ADIM ATMAZSA BİZ GEREKLİ ADIMLARI HER ZAMAN ATMAYA HAZIRIZ" 27 Ekim'de İstanbul 'da yapılan dörtlü zirvenin sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirten Kalın, İdlib Mutabakatı ile ilgili sahada ilgili bütün birimlerin yoğun bir çalışma sürdürdüklerini, 3,5 milyon insanın herhangi bir saldırıya maruz kalmadan güven içinde yaşamalarını sağlayacak ortamın temin edildiğini kaydetti. Fırat'ın doğusu konusunda, Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Kalın, "Öncelikli konu bizim milli çıkarlarımız çerçevesinde ulusal güvenliğimizi sağlamaktır. Ortaklarımız bu konuda bir adım atmazsa biz gerekli adımları her zaman atmaya hazırız. Münbiç yol haritasının gecikmeli de olsa hayata geçirilmiş olması tabii ki memnuniyet verici, ama işbirliği istediğimiz düzeyde henüz değil. Henüz atılması gereken adımlar var. Bizim temel beklentimiz, NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortağımız olan ABD'nin bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD-YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır" açıklamasında bulundu."TÜRK EKONOMİSİNİN, ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ETKİLENMEMESİ İÇİN GEREKLİ BÜTÜN ADIMLARI ATACAĞIZ" İran 'a yaptırımlar konusunun toplantıda ele alındığını ve ilgili bakanların bu konuda sunumlar yaptıklarını söyleyen Kalın, "Türkiye muaf tutulan, istisna edilen 8 ülkeden birisi. İran bizim önemli bir komşumuz, önemli bir ticaret ortağımız. Geçen yıl İran ile ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerindeydi. Bunun önemli kısmını enerji kalemi oluşturmaktadır. Türkiye'nin enerji ihtiyaçları çerçevesinde biz yine ulusal çıkarlarımızı esas alan bir yaklaşım içinde bu müzakereleri sürdüreceğiz. Türk ekonomisinin, enerji sektörünün etkilenmemesi için gerekli bütün adımları atacağız" dedi."BEYHUDE BİR ÇABA""YPG/PYD'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir. ABD'den talebimiz, YPG/PYD ile ilişkisini tamamen kesmesidir" diyen Kalın,"PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG'yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK'dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı. Kalın, ABD'nin PKK'nın 3 ismine para ödülü koyarak PYD/YPG'ya karşı Türkiye'den tutumunu yumuşatmasını beklemenin hiç bir karşılığı olmadığını da ekledi.(İHA)