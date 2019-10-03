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ABD, nükleer kapasiteli balistik füze testi yaptı

ABD, Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden kıtalararası balistik füze olan Minuteman-III'ü test etti.

03.10.2019 09:43ABD, nükleer kapasiteli balistik füze testi yaptı
ABD, Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden kıtalararası balistik füze olan Minuteman-III'ü test etti.

ABD, nükleer kapasitesi bulunan Minuteman-III kıtalararası balistik füzesini bu yıl 4'üncü kez test etti. ABD, silahsız olarak bir LGM-30 Minuteman-III kıtalararası balistik füzesini ateşledi. Füze, Kaliforniya sahilinde bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. 4 bin 200 mil mesafedeki ABD Marshall Adalarına bağlı Kwajalein Atoll'a gönderildi.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan basın açıklamasında, "Bu test ICBM silah sisteminin doğruluğunu ve güvenilirliğini doğruladı. Devamlı bir güvence sağlamak için değerli veriler sağlandı. Güvenli ve etkili nükleer caydırıcı gücümüz test edildi" ifadeleri kullanıldı.

Hava Kuvvetleri ayrıca lansmanının bir videosunu da yayınladı. Global Güç Komutanlığı genellikle yılda sadece 2 test yaparken, bu deneme bu yıl yapılan 4'üncü deneme olarak dikkat çekti. Bununla birlikte basın bülteninde, "Testlerin başlatılmasının dünya olaylarına veya bölgesel gerilimlere tepki olmadığını not ederiz" denilmesi dikkat çekti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA

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