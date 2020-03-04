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ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların ön seçimlerinde açıklanan sonuçlara göre 14 eyaletin sekizini eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dördünü Bernie Sanders kazandı; diğer iki eyalette sayımlar sürüyor.

04.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:11ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların ön seçimlerinde açıklanan sonuçlara göre 14 eyaletin sekizini eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dördünü Bernie Sanders kazandı; diğer iki eyalette sayımlar sürüyor.

ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan Virginia, Alabama, Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Oklahoma ve Kuzey Corolina eyaletlerinde Joe Biden, , Utah, Vermont ve Colorado eyaletlerinde ise Bernie Sanders yarışı önde bitirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Joe Biden, Dünya

Kaynak: Euronews.com

4.03.2020 10:54:46