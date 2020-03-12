ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna...
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı.
12.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:44
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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