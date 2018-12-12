ABD Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'a Saldırdı: 15 Ölü

DEYRİZOR/ ABD
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye
'nin doğusundaki Deyrizor
'un doğu kırsalındaki Keşme bölgesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 15 sivil yaşamını yitirdi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Deyrizor ilinin doğu kırsalında DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ilçesiyle çevresindeki belde ve köylere düzenlediği saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaya devam ediyor.
Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları dün akşam saatlerinde Heccin'in doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Keşme bölgesindeki sivil yerleşimlere hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 15 sivil hayatını kaybetti.
YPG/PKK-DEAŞ çatışmaları sürüyor
Kaynaklar, Heccin ilçe merkezinin kuzeyindeki Havvama Mahallesi'ne giren terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'lı teröristler arasında çatışmaların devam ettiğini aktardı.
Cumartesi günü başlayan ilçe merkezindeki çatışmalarda, YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinde bulundukları noktadan ilerleyerek Heccin Hastanesinin yakınındaki pazar yerini ele geçirdi.
Koalisyon güçleri, DEAŞ'ın ilçeden çıkarılması için YPG/PKK'ya kara ve hava desteği veriyor.
Deyrizor'da son durum
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri
'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.
ABD'nin havadan, Fransa
'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül
'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.
Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed
rejimi güçleri mevcut.
Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeyken, DEAŞ ise yüzde 3'lük kısımda varlık gösteriyor.
Amerika Birleşik Devletleri
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:41