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ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu

Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı, üst düzey sözde 2 komutan dahil, 25 terörist öldürüldü.

12.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:32
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun savaş uçakları Suriye 'de İran 'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı, üst düzey sözde 2 komutan dahil, 25 terörist öldürüldü.
AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerindeki askeri noktalara saldırdı.
Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki yabancı terörist grupların barındığı noktalara yapılan saldırılarda İran destekli gruplara mensup 25 teröristin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını bildirdi.
Gece yarısında düzenlenen hava saldırılarında ölenler arasında Iraklı Haydarıyyun grubunun sözde komutanlarından Visam Tufeyli ile Pakistanlı teröristlerin yer aldığı Zeynebbiyun grubunun sözde komutanlarından Ali Zehbenderin de yer aldığı kaydedildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, dün akşam Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'nın roketle vurulduğunu belirtmiş, ABD medyası da 2 Amerikan askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.
ABD medyasına bilgi veren yetkililer, söz konusu saldırının İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkati çekmişti.
İran'ın Deyrizor'daki varlığı
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.
Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İran, Güncel

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