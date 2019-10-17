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ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

17.10.2019 05:02ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.
Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.
AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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