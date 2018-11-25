ABD Ordusu, 30 Bin PYD'li Teröristi Eğitecek

ABD, Türkiye sınırına kurulacak 5 gözlem noktasının inşaatına başlarken, 30 bin PYD/ PKK militanının ise "IŞİD hücrelerine ve İran'a karşı" eğitileceği öğrenildi.

ABD, 30 BİN TERÖRİSTİ EĞİTECEK

Rus basınında yer alan iddalara göre, terör örgütü PYD/PKK ile ABD arasında imzalanan anlaşma kapsamında 30 bin militanın eğitimine başlanacağı öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre, Terör örgütü PYD'nin sözde liderlerinden biri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu gözlem noktalarının inşasının başladığı belirtildi ve ABD tarafından eğitilecek PYD/PKK'lı teröristlerin amacının "IŞİD'e karşı savaşmak ve İran'ı Suriye'den çıkarmak" olacağı söylendi. Ayrıca, ABD ile imzalanan anlaşmanın 2019 sonuna kadar uzatılabileceğini de iddia edildi.