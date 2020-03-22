Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi - Haberler

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

- ABD Ordusu New York'ta sokağa indi ABD Ordusu, New York'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

22.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:10
- ABD Ordusu New York'ta sokağa indi
WASHINGTON - ABD Ordusu, New York'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.
Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD eyaletleri içinde korona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.
New York'ta korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta korona virüs vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi. - ABD Ordusu New York’ta Sokağa İndi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haber Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Haber Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek - Haber Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü - Haber Sakarya'da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading