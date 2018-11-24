ABD Ordusuna Mensup Bir Kişi Afganistan'da Öldürüldü

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:11



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:11

NATO'ya bağlı Kararlı Destek Misyonu, ABD ordusuna mensup bir kişinin Afganistan'da öldürüldüğünü duyurdu.NATO'ya bağlı Kararlı Destek Misyonu Sözcüsü Debra Richardson yaptığı açıklamada ABD ordusuna mensup bir kişinin Afganistan'da öldürüldüğünü duyurdu. Richardson öldürülen ordu mensubunun kimliğini ve ölümü hakkındaki detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını belirtti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un verilerine göre Afganistan ordusunun Taliban'a karşı verdiği mücadelede destek olmak amacıyla 14 bin ordu mensubunun görev aldığı biliniyor. - KABİL