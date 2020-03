ABD Ordusunda Korona Ölümleri Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri ordusunda koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden askerlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün yapılan açıklama ile yakın zaman önce New York sokaklarında görülmeye başlanılan Ulusal Muhafız Birliği askerlerinden üçücünün virüs sebebiyle hayatını kaybettiği dile getirildi.ABD Ulusal Muhafızlar'dan bir askerin New Jersey eyaletinde yakalandığı koronavirüs salgınında hayatını kaybettiği bildirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ismine ve rütbesine yer ver verilmeyen askerin New Jersey eyaletinde Ulusal Muhafızlar Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtildi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı bir askerin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Esper, "Bugün, Savunma Bakanlığı için çok üzücü bir gün. Koronavirüs nedeniyle ilk askeri personelimizi kaybettik. Bu askeri topluluğumuz için üzücü bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tüm Ulusal Muhafız topluluğuna başsağlığı diliyoruz" dedi.Pentagondan yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen askerin koronavirüs nedeniyle 21 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ve pazartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi. Pentagon, şu ana kadar 652 koronavirüs vakası bildirdi.Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman önce Ulusal Muhafızları koronavirüs salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti. ABD ordusunda, şimdiye kadar 569'u asker, 220'si sivil personel, 150'si asker aile bireyi, 64'ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Tamindir