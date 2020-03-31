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ABD ordusunda koronadan ilk ölüm

ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar'dan bir askerin New Jersey eyaletinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

31.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:32
ABD ordusunda koronadan ilk ölüm
ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar'dan bir askerin New Jersey eyaletinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD ordusunda korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı bir askerin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Esper, "Bugün, Savunma Bakanlığı için çok üzücü bir gün. Korona virüs nedeniyle ilk askeri personelimizi kaybettik. Bu askeri topluluğumuz için üzücü bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tüm Ulusal Muhafız topluluğuna başsağlığı diliyoruz" dedi.

Pentagondan yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen askerin korona virüs nedeniyle 21 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ve pazartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

Pentagon, şu ana kadar 652 korona virüs vakası bildirdi. ABD genelinde korona virüs vakası 164 bin 253 olarak kayıtlara geçerken 3 bin 167 kişi ise hayatını kaybetti. - WASHINGTON
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel
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