ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), asker ve sivil personelle aileleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 89'a çıktı.Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Chuck Prichard, bugün sabah itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti.Prichard, diğer 40 vakanın ise sivil ve sözleşmeli personel ile ailelerinden olduğunu belirtti.

Kaynak: AA