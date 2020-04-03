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ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

03.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:20
ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi.
Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.
Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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