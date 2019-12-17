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Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı

Pentagon ve ABD ordusuna bağlı bazı birlikler, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı. Pentagon ve birliklerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, savaş esiri ABD askerlerini öldürmesiyle tanınan Nazi Subayı Peiper'in fotoğraflarını kullanmaları büyük tepki çekti. Tepki üzerine paylaşımlar kaldırıldı.

17.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:52

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD ordusuna bağlı bazı birliklerin, Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümünde, savaş esiri ABD askerlerini öldürmesiyle bilinen Nazi subayı Joachim Peiper'ın renklendirilmiş fotoğrafını kullanması tepki çekti.

ABD ordusunun 18'inci Hava İndirme Ordusu, Facebook paylaşımında Peiper'in renklendirilmiş fotografını Ardenler Taarruzu'na atıfla "Bugün her şeyimiz üzerine kumar oyandık" başlığı ile paylaşırken, 10'uncu Dağ Tümeni ise Peiper'in fotoğrafını herhangi bir yorum eklemeden paylaştı.

PENTAGON DA PAYLAŞTI

Pentagon sosyal medya hesapları ise Alman askerin portresini, "Bugün 18'inci Hava İndirme Ordusu askeri tarihteki en kritik savaşlarından birini başlatmanın 75'inci yılını anıyor: Ardenler Taarruzu. 18'inci Hava İndirme Ordusu Ardenler ormanındaki dehşetli savaşın hikayelerini paylaşacak. Bu hikayelere o taaruzda kahramanca savaşmış olanların hikayeleridir." ifadeleriyle kullandı.

HER HANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Kısa süre içinde sosyal medyada yoğun tepki toplayan paylaşımlar yayından kaldırılırken, Pentagon ve söz konusu birlikler paylaşımlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

SAVAŞ SUÇU İLE YARGILANMIŞLARDI

Peiper, Alman ordusunun batı cephesini kaybetmesi üzerine ellerindeki 84 Amerikan savaş esirini öldüren birliğin komutanı Heimlich Himmler'in yardımcısı idi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Peiper ve birliğindeki 72 Alman askeri Malmedy katliamı olarak bilinen silahsız Amerikan askerlerini öldürme olayından dolayı savaş suçu ile yargılanmıştı.

Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA


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