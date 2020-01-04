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ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 750 asker daha gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta ABD üsleri ve Büyükelçilik binasına saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri gücünü artırma kararı aldı.

04.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:57 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 750 asker daha gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, 'ta ABD üsleri ve binasına saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri gücünü artırma kararı aldı. Bu kararın ardından ilk etapta 750 asker Kuveyt'teki Ali El Salim Hava Üssü'ne gönderildi. Önümüzdeki günlerde ise 3 bin askerin daha Orta Doğu'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Pentagon, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırıların ardından 750 ABD askerini derhal, daha sonra 3 bin askeri daha Orta Doğu'ya gönderiyor. İlk takviye ise Kuveyt'ten yapılıyor. Elçiliğe yapılan saldırı sonrası ABD ile İran arasındaki gerilim tekrar tırmandı.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Hizbullah'a yönelik saldırılarının ardından, Irak'ın başkenti Bağdat kentinde, yüksek güvenlikli 'Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçilik binası, protestocular tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından ABD yönetimi, 'yeni bir Bengazi olmayacak' açıklamasını yaptı ve ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Trump, sosyal medya hesabından, "Herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Mark Esper'in İran'a yönelik tehditlerinin ardından, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tüm General Kasım Süleymani, Irak'ta faaliyet gösteren Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis ile birlikte Bağdat Havaalanı'nda düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. 



Amerika Birleşik Devletleri, Büyükelçilik, Orta Doğu, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

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