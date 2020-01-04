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ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek Ortadoğu'da tansiyonu yükselten ABD, bölgeye yeni birliklerini gönderiyor. İran'da yükselen intikam yeminlerinin ardından Pentagon, bölgeye 3 bin 500 ek asker gönderileceğini açıklamıştı.

04.01.2020 23:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:51

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'dan yükselen intikam yeminlerinin ardından ABD, Ortadoğu'ya yeni askeri birliklerini gönderiyor.

REUTERS DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Reuters ajansı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'dan havalanan askeri nakliye uçağının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Söz konusu uçakla, 2. Tabur, 504. Paraşüt Piyade Alayı, 1. Tugay Muharebe Timi ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden askerler Orta Doğu'ya gidiyor.

PENTAGON, 3500 EK ASKER GÖNDERİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran'dan yükselen intikam yeminlerinin ardından Pentagon bölgeye 3 bin 500 ek asker gönderileceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Orta Doğu, İran, Dünya


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