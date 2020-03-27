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ABD pazarı için işbirliği anlaşması

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council), ABD merkezli Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

27.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:15
ABD pazarı için işbirliği anlaşması
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council), ABD merkezli Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye 'nin ABD'ye olan ihracatının artırılması amaçlanıyor.
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council), ABD merkezli Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) ile işbirliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmayla Türkiye'nin ABD'ye olan ihracatının artırılması amaçlanıyor.
Seattle, Washington merkezli, kar amacı gütmeyen özel bir üyelik organizasyonu olan TACCINW, ATBD Council üyelerinin ticaret ve yatırım faaliyetlerini destekleyerek, ABD'de hizmet ve ürünlerinin tanıtımını yapacak. Anlaşma ayrıca Türkiye ile Kuzeybatı ABD arasındaki ortak girişimleri ve ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. TACCINW, geniş bir yelpazede hizmetler, eğitim programları, seminerler ve etkinlikler düzenleyerek kurumlara kendilerini tanıtmaları, potansiyel müşterilerine ve tedarikçilerine erişmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik, bilgi ve çeşitli araçlar ile kaynaklar sağlayacak. Başkanlığını Kurt Gökhan Ölçer'in yaptığı TACCINW, ABD'nin Kuzeybatı bölgesindeki Washington, Oregon, Alaska, Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, bu anlaşmayla ABD'de Türk ticaret odaları ile ticaret borsalarının bilinirliğini artırmayı, ayrıca ABD'nin ticaret odaları ve diğer işletmelerini Türkiye'de iştirakler ve ortaklıklar kurmaları konusunda teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Terzioğlu, bunun yanı sıra ABD'de faaliyet gösteren ve Türkiye'de ilişkileri veya yatırımları olan firmalar arasında iletişimi sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmeyi de amaçladıklarını kaydetti. Terzioğlu, "Bunların sonucunda ABD ile Türkiye arasındaki ikili ticaret potansiyelini ve yatırım seviyelerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

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