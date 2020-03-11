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ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü

ABD, Brent türü ham petrolün bu yılki varil fiyatına ilişkin tahmini 61 dolardan 43 dolara çekildi.

11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü
ABD, Brent türü ham petrolün bu yılki varil fiyatına ilişkin tahmini 61 dolardan 43 dolara çekildi

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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