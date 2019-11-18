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ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı

Suriye'den çekileceğini açıklayan ancak petrolün bulunduğu bölgelerde kalmaya devam eden ABD'den yeni bir hamle daha geldi. ABD, şimdi de Kamışlı'nın doğusunda Tırbespiye'ye yeni bir üs kurdu.

18.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası yapılan diplomatik hamlelerle bölgede yeni dengeler oluşurken, ABD petrolü bırakmak istemiyor.

DİREKT PETROLE SAHİP OLMAK İSTİYORLAR

Trump'ın 'çekileceğiz' açıklamasına rağmen önceki dönemlere göre Suriye'de daha az sayıda asker bırakan ABD'nin politikası; direkt petrole sahip olmak üzere kurgulandı.

YENİ ÜS KURULDU

ABD, Suriye'de Türkiye sınırına yakın Tırbespiye kasabasına bir askeri üs kurdu. Kamışlı kentinin doğusunda yer alan Tırbespiye kasabasının yakınında petrol kuyuları bulunuyor.

Bu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasından sonra Türkiye sınırında kurduğu ilk üs oldu.

Suriye'nin kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr er Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında ABD askerleri bulunuyor.

ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, TSK, Dünya


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