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"ABD petrol üretiminde belirsizlik 2020 petrol fiyatlarını etkileyecek"

Yatırım danışmanlığı şirketi Macro-Advisory'den Chris Weafer, ABD'nin 2020 yılı petrol üretimini saran "büyük belirsizliğin" petrol fiyatları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını söyledi.

03.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:23

Yatırım danışmanlığı şirketi Macro-Advisory'den Chris Weafer, ABD'nin 2020 yılı petrol üretimini saran "büyük belirsizliğin" petrol fiyatları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını söyledi.

Weafer, CNBC'ye verdiği röportajda, petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacak üç etkene dikkat çekerek, bu faktörlerden ilk ikisinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) arasındaki mevcut anlaşma ve petrol talebi olacağını söyledi. OPEC+, yıl içinde petrol üretimini günde 1.2 milyon varil azaltma kararının ardından 1 Ocak'tan itibaren de üretimin günde 500 bin varil kısıtlanacağını açıklamıştı.

Söz konusu kısıtlamanın piyasada oluşturacağı belirsizliğin önem taşıdığını beliten Weafer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdiden konuşulmaya başlanan bu yılın büyük belirsizliği, ABD'li petrol üreticilerinin geçen yedi-sekiz yılda piyasaya ekledikleri hacmi devam ettirip ettiremeyecekleri olacak. Bu, büyük bir soru."

Uluslararası Enerji Ajansı geçen ay ABD petrol üretimi büyümesinin 2019'daki günde 1.6 milyon varilden 2020'de günde 1.1 milyon varile ineceğini öngörmüştü. Weafer böyle bir senaryoda OPEC+ anlaşmasının da devam etmesi varsayıldığında, petrol fiyatlarının 60-70 dolar aralığında işlem görebileceğini söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Macro Advisory, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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