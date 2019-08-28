Abd piyasaaları açılış öncesinde yükseldi

Wall Street'te açılış öncesi işlemler sırasında ABD hisselerinde hafif arttı.

Çin ve ABD arasındaki uzun soluklu ticaret savaşı piyasaların gündeminde olmaya devam ederken, son oturumlarda tahvil bono piyasalarında derinleşen negatif eğimli verim eğrisi gözlemlendi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD ham petrol stoklarının iki milyon varillik düşüş öngörüsü karşısında 11.1 milyon varil düştüğünü açıklaması üzerine petrol fiyatları yükseldi.

Açılış öncesi işlemlerde ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.16,

Nasdaq yüzde 0.19 ve

S&P yüzde 0.19 yükseldi.

Euro, dolara karşısında 0.03 düşüşle, 1.10867 düzeyine geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA