ABD Piyasaları Açılış Öncesi Artışa Devam Ediyor

– ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, "çok önemli" olarak değerlendirdiği, Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede hakkındaki olumlu yorumları ve Washington
Valisi Jay Inslee'nin 2020 seçimlerin başkan adayı olacağını açıklaması etkisiyle hisse senedi piyasaları yükseldi.
Son gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle; Dow Jones
yüzde 0.69,
Nasdaq yüzde 0.75 ve
S&P yüzde 0.62 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 değer kazanarak 1.13812 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA