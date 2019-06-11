ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

– ABD
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerinin son gelişemlerini sindirmeleriyle yükseldi.
çin Dışişleri Bakanlığı
'nın açıklamasında Çin'in ABD ile bir ticaret savaşına girmek istemediği ancak olası bir ticaret savaşından da korkmadığı belirtildi ve ABD'nin gerilimi yükseltmesi halinde "kararlılıkla" cevap vereceğini belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.3,
Nasdaq yüzde 1.05 ve
S&P yüzde 0.47 yükseldiç
Euro, dolar karşısında yüzde 0.04 artışla 1.1315 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı
, Çin Halk Cumhuriyeti
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