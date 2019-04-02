ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

– ABD
hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü
'nün (WTO), ABD ve Çin
arasında devam eden ticaret savaşları etkisiyle, 2019 yılında küresel ticarette yavaşlama öngördüğünü açıklamasıyla, yatay seyrettikten sonra ABD ve Çin'den gelen güçlü veriler etkisiyle yükseldi.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle; Dow Jones
yüzde 1.27,
Nasdaq yüzde 1.29 ve
S&P yüzde 1.16 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 1.1201 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA