ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükselişte

– ABD
hisse senedi piyasaları, yatırımcıların güveninin ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar ve ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un iki ülkenin "tarihi" bir anlaşmaya imza atacağını söylemesiyle yatırımcı güveni yükseldi.
ayrıca, beklentinin üzerinde gelen güçlü veriler de yatırımcı güveninin artmasında etkili oldu. Dow Jones
yüzde 0.62, Nasdaq yüzde 0.81 ve S&P yüzde 0.62 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.11 artarak 1.1360 düzeyine yükseldi - İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA