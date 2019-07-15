15.07.2019 12:00
Haberler» Ekonomi» Haber

ABD piyasaları açılış öncesinde yatay

ABD piyasaları açılış öncesinde yatay

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların İran gerginlikleri ve küresel ticaret gelişmelerine odaklanmasıyla yatay.

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların İran gerginlikleri ve küresel ticaret gelişmelerine odaklanmasıyla yatay.
İran'dan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması ve İran Nükleer Anlaşması'na  geri dönmesi halinde müzakereye açık olunduğu belirtildi.
Diğer yandan, Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD ve Çin arasındaki ticaert görüşmeleri konusunda medyaya güvenilmemesi gerektiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle, ABD piyasalarında açılış öncesi işlemlerde Dow Jones, Nasdaq ve S&P yatay.
Euro dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.12730 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.16 kayıpla 1.2556 değerine geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:37   Eskişehir'in magnezyumu dünyaya ihraç ediliyor
12:37   NBC - Trump, ticaret bakanını görevden almayı planlıyor
12:36   KARDEMİR'de hedef, otomotiv ve savunma sanayisi için iyi bir tedarikçi konuma gelmek
12:36   15 Temmuz Anma Programı "The Network" belgeseli gösterimi
12:35   AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor
12:27   Optimum'un çevre dostu motosikletleri sahiplerini buldu
12:17   Almanya, Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç etti