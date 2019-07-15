ABD piyasaları açılış öncesinde yatay

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların İran
gerginlikleri ve küresel ticaret gelişmelerine odaklanmasıyla yatay.
İran'dan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması ve İran Nükleer Anlaşması'na geri dönmesi halinde müzakereye açık olunduğu belirtildi.
Diğer yandan, Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD ve Çin arasındaki ticaert görüşmeleri konusunda medyaya güvenilmemesi gerektiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle, ABD piyasalarında açılış öncesi işlemlerde Dow Jones, Nasdaq ve S&P yatay.
Euro dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.12730 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.16 kayıpla 1.2556 değerine geriledi.
- İstanbul