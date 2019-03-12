ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Kaynak: DHA

ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükseldi.Yatırımcılar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasına odaklandılar. İşçi Partisi anlaşmada her hangi bir yasal olarak bağlayıcı değişiklik olmadığını ve temelkde aynı olduğunu açıklaması üzerine anlaşmanın bir kez daha onaylanmama ihtimali doğdu.Açılış öncesi işlemlerde ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:Dow Jones yüzde 0.18,Nasdaq yüzde 0.4 veS&P yüzde 0.27 yükseldi.Dolar euro karşısında yüzde 0.3 kayıpla 1.1278 düzeyine, sterlin karşısında yüzde 0.52 kayıpla 1.3218 düzeyine geriledi. - İstanbul