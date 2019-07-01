01.07.2019 15:27
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ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.

– ABD hisse senedi piyasaları Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın  Huawei'e ABDli şirketlerle iş yapmasına izin verdiğini açıklasına rağmen, şirketin kara listede kalacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.28,
Nasdaq yüzde 0.48 ve
S&P yüzde 0.58 yükseldi.
Dolar, euro ve sterlin karşısında sırasıyla y6üzde 0.38 ve yüzde 0.34 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Japonya , Ekonomi

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