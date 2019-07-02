02.07.2019 11:47
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ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların küresel ticarete odaklanmaları etkisiyle yükseldi.

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların küresel ticarete odaklanmaları etkisiyle yükseldi.
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi Avrupa Birliği 'nden ithal edilen 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump , Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının "hafifiçe" ABD lehine  dönmesi gerektiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.44,
Nasdaq yüzde 1.06 ve
S&P yüzde 0.77 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 0.88568 düzeyine gerilerken, sterlin karşısında yüzde 0.4 arttışla 0.79201 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Avrupa Birliği , Donald Trump , Ekonomi

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