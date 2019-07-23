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ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıklamaları öncesinde yükseldi.

23.07.2019 11:59 ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıklamaları öncesinde yükseldi.
Yatırımcılar ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken, kimi Merkez Bankası yetkilileri faiz indiriminin daha olası olduğu yönünde açıklamalar yaptı.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.3,
Nasdaq yüzde 0.33 ve
S&P yüzde 0.31 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 düşüşle 1.11837 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

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