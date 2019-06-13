ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişte

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmelerini sindirmeleri etkisiyle yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump
, Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için bir tarih belirlenmediğini söylemişti.
Gelişmeler etkisiyle ADB hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.29,
Nasdaq yüzde 0.44 ve
S&P yüzde 0.44 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1296 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHAÇin Halk Cumhuriyeti
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi