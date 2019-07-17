17.07.2019 16:51
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ABD piyasaları düşüşle açıldı

ABD piyasaları düşüşle açıldı

ABD hisse senedi piyasaları güne, açıklanmaya devam eden kurumsal kazanç verileri etkisiyle, hafif düşüşle başladı.

– ABD hisse senedi piyasaları güne, açıklanmaya devam eden kurumsal kazanç verileri etkisiyle, hafif düşüşle başladı.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çinm ile ticaret görüşmelerine yüz yüze devam edilip edilmeyeceğinin belirrsiz olduğunu söylerken, politikacıların ABDli şirketlerin Huawei ile iş yapmasını engelleme çalışmaları devam ediyor.
Veri cephesinde ise ABD Nüfus İdaresi'nin konut başlangıçlarının Hazi,ran ayında yüzde 0.9 düştüğü açıklaması var.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.13,
NAsdaq yüzde 0.01 ve
S&P yüzde 0.1 düştü.
Euro ve sterlin dolar karşısında bir değişim göstermeyerek sırasıyla 1.12142 ve 1.24126 dolar düzeyindeler.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, Huawei, Ekonomi

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