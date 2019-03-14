ABD Piyasaları Erken İşlemlerde Yükseldi

Kaynak: DHA

– ABD hisse senedi piyasaları Çarşamaba gününün kayıpları açılış öncesi işlemlerde telafi etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri yapmaya istekli olduklarını ve iki ülke arasındaki ticaret potansiyelenin limitsiz olduğunu belirtti.Ancak yayınlanan işsizlik başvurularının altı bin kişi arttışla 229 bin kişiye ulaştığını gösteren veri yatırımcıların hevesini kaçırdı.Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;Dow Jones yüzde 0.09,Nasdaq yüzde 0.21 veS&p yüzde 0.12 yükseldi.Dolar, euro karşısında yüzde 0.18 kazanımla 1.13064 düzeyine yükseldi. - İstanbul