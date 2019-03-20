ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi

– ABD
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed
) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı beklenirken, yükseldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer, ticaret görüşmelerinin son aşamasına gelimesi ile gelecek hafta bir Pekin
ziyareti yapacaklar. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump
, Brezilya
Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinde, Çin
ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılş öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.11,
Nasdaq yüzde 0.13 ve
S&P yüzde 0.09 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1343 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA