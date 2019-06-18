18.06.2019 17:38
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ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi

ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde, beklenti faizlerde bir değişim olmaması yönünde olsa da, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'dan, Banka'nın düşük enflasyona nasıl tepki vereceğini açıklamasını beklerken, ABD hisse sendi piyasaları yükseldi.

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde, beklenti faizlerde bir değişim olmaması yönünde olsa da, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'dan, Banka'nın düşük enflasyona nasıl tepki vereceğini açıklamasını beklerken, ABD hisse sendi piyasaları yükseldi.
Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta G20 zirvesinde görüşeceğini açıklaması da piyasalarda görülen artışı destekledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 1.19,
Nasdaq yüzde 1.85 ve
S&p yüzde 1.17 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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