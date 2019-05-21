21.05.2019 17:04
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ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı

ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı

– ABD hisse senedi piyasaları, Huawei yasağı ile ilgili gelişmeler, Etiyopya'daki Boeing 737 MAX kazasının sebebinin yazılım hatası sebebiyle değil bir grup kuşun uçağa çarpması olduğuna işaret eden raporlar etkisiyle Boeing'in yüzde 2.26 değer kazanması etkisiyle, güne artışla başladı.

ABD hisse senedi piyasaları, Huawei yasağı ile ilgili gelişmeler, Etiyopya'daki Boeing 737 MAX kazasının sebebinin yazılım hatası sebebiyle değil bir grup kuşun uçağa çarpması olduğuna işaret eden raporlar etkisiyle Boeing'in yüzde 2.26 değer kazanması etkisiyle, güne artışla başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın kurumsal şirketler sektörünün borçlanmaya dikkat etmeleri gerektiğini ancak sağlıklı bir durumda olduğunu söyledi.

ABD hisse senedi piyasaları açılış düzeyleri şöyle;

Dow Jones yüzde 0.44,

Nasdaq yüzde 0.86 ve

S&P yüzde 0.54 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle 1.11548 dolara geriledi. - İstanbul Boeing 737, Huawei, Etiyopya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA