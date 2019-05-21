ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı

– ABD
hisse senedi piyasaları, Huawei
yasağı ile ilgili gelişmeler, Etiyopya
'daki Boeing 737
MAX kazasının sebebinin yazılım hatası sebebiyle değil bir grup kuşun uçağa çarpması olduğuna işaret eden raporlar etkisiyle Boeing'in yüzde 2.26 değer kazanması etkisiyle, güne artışla başladı. Fed
Başkanı Jerome Powell'ın kurumsal şirketler sektörünün borçlanmaya dikkat etmeleri gerektiğini ancak sağlıklı bir durumda olduğunu söyledi.
ABD hisse senedi piyasaları açılış düzeyleri şöyle; Dow Jones
yüzde 0.44,
Nasdaq yüzde 0.86 ve
S&P yüzde 0.54 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle 1.11548 dolara geriledi. - İstanbul
Boeing 737
, Huawei
, Etiyopya
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA