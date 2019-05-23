ABD piyasaları güne düşüşle başladı

– ABD hisse senedi piyasarı güne, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve açıklanan ekonomik veriler etkisiyle düşüşle başladı.
Gün içinde Çin, ABD'yi "hatalı kararlar" almak ve "yaptırımları suiistimal etmekle" suçlamıştı.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasaları şöyle açıldı:
Dow Jones yüzde 0.99,
Nasdaq yüzde 1.18 ve
- S&P yüzde 0.92 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.32 kayıpla 1.1116 düzeyine geriledi.
- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA