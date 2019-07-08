08.07.2019 17:16
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ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü

ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü

– İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na göre yüzde 3.67 ile sınırlandırılan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5'e yükselttiğini duyurmasının ardından, ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.

İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na göre yüzde 3.67 ile sınırlandırılan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5'e yükselttiğini duyurmasının ardından, ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.
Yatırımcıların odağında, jeopolitik gerginliklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma var.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.46,
Nasdaq yüzde 0.82 ve
S&P yüzde 0.43 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.08 kayıpla 1.12182 düzeyine, sterlin yüzde 0.22 kayıpla 1.25014 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İran, Ekonomi

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