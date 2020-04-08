ABD polisi her yerde bu kadını arıyor

ABD'de polis yayınladığı görüntüyle, bir evin kapısını telaş içinde çalan ve daha sonra ortadan kaybolan genç kadını arıyor. Görüntüyü yayınlayan Medford Polisi, genç kadın için endişelendiklerini vurguladı.

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Medford kenti polisi, bir evin güvenlik kamerasından çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Görüntüde, genç bir kadının sırılsıklam bir halde havluya sarılmış olarak bir evin kapısını çalıyor ve yardım istiyor. Görüntünün sesli seyredilmesini isteyen polis, genç kadının tehlike içinde olduğuna inandıklarını ifade etti. Polis genç kadın için endişelendiklerini ve bilgi sahibi olanların araması çağrısında bulundu. Yardım gelmeden uzaklaşan kadını her yerde aradıklarını ifade eden yetkililer, henüz bir ipucu bulamadıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA