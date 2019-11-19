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ABD polisi, kiliseyi soyan iki Türk'ü arıyor

ABD'nin New Jersey eyaletinin Evesham kentinde Saint Isaac Jogues Kilisesi'ne giren iki Türk bağış dolabından yaklaşık 460 bin dolar tutarında eşya çalarak kayıplara karıştı.

19.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:13ABD polisi, kiliseyi soyan iki Türk'ü arıyor
ABD'nin New Jersey eyaletinin Evesham kentinde Saint Isaac Jogues Kilisesi'ne giren iki Türk bağış dolabından yaklaşık 460 bin dolar tutarında eşya çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili kilisenin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadından şüphelenildiğini tespit etti.

Evesham polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2019 tarihinde iki kadının, Saint Isaac Jogues Kilisesine girerek kilise bağış dolabından çok sayıda değerli eşya çaldığını belirtti. Evesham polisi, çalınan eşyaların yaklaşık 460 bin dolar değerinde çamaşır deterjanı, kışlık mont, hediye kartları ve çok değerli eşyalar içerdiğini de ifade etti.

Evesham Emniyet Müdürlüğü, iki kadının yakalanması için fotoğraflarını yayınlayarak bölge halkından yardım talebinde bulundu. - NEW JERSEY

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Kaynak: İHA

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