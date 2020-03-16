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ABD polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

ABD'de eğlence mekanlarıyla ünlü Bourbon Sokağı'nda polis, kalabalık halde gezen insanları anons ile uyardı.

16.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:13
ABD polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

ABD'de eğlence mekanlarıyla ünlü Bourbon Sokağı'nda polis, kalabalık halde gezen insanları anons ile uyardı. Polis araçlarından yapılan anonslarda, Eylemleriniz halk sağlığını tehlikeye atıyor denildi.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bulunan ve eğlence mekanlarıyla ünlü Bourbon Sokağı'nda kalabalık halde gezen insanlar, polis tarafından uyarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 5 polis aracının sokaktan düşük hızda geçerken insanlara anons yaptıkları görüldü. Görüntülerde, polis aracından, Büyük grupların birlikte toplanması yasaktır. Eylemleriniz halk sağlığını tehlikeye atıyor. Sizden sokakları terk etmenizi; evinize ya da otelinize geri dönmenizi istiyoruz. İşbirliğiniz için teşekkürler anonsunun yapıldığı duyuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, polisin söz konusu anonsuna destek vererek, Bu anonslar tüm büyük şehirlerde yapılmalıdır ifadelerini kullandı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin Louisiana eyaletinden olduğu belirtildi. ABD'de şu anda 3 bin 774 vaka bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Polis, Dünya

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