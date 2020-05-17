ABD polisinden karantina gözaltısı

ABD polisinden karantina gözaltısıTuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de polis, Kaleemah Rozier'i maske takmadığı için çocuğunun gözü önünde yaka paça gözaltına aldı.

17.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:09
ABD polisinden karantina gözaltısı
Tuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de polis, Kaleemah Rozier'i maske takmadığı için çocuğunun gözü önünde yaka paça gözaltına aldı. O anlar kameralarca kaydedildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sıkı karantina ve sosyal izolasyon uygulanan ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Atlantik Bulvarı Barclays Center metro istasyonunda polis, 22 yaşındaki Kaleemah Rozier'i küçük çocuğunun önünde, maskesini çenesinin altında tutup yüzünü örtecek şekilde takmadığı için yaka paça gözaltına aldı. Metro istasyonunda durdurduklarını ve koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacak yeni kuralları uygulamaya çalıştıklarını söyleyen polis, ilk önce Rozier'i maskesini doğru şekilde takması konusunda uyardığını ancak genç annenin uyarıları dikkate almayıp kaba bir üslupla cevap vererek maskeyi takmayı reddettiğini bildirdi.
'POLİSLERE SALDIRDI' İDDİASI
New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD), memurların 'uygun ve saygılı' davrandıklarını ve Rozier'in polis memurlarına saldırmasından sonra gözaltına alındığını söyledi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, görüntüleri izleyen ve bu duruma tepki gösteren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 'Yüz kaplamaları herkesi korumak için önemlidir, isteğe bağlı değildir. Fakat hiç kimse bir etkileşimin buna dönüştüğünü görmek istemiyor' dedi.
Düzensiz davranış ve polise direnmekle suçlanarak tutuklanan Rozier'in, sosyal medyada olay anına ait görüntülerini izleyen kullanıcılar, bu durumu ırkçılık olarak nitelendirdi. NYPD'nin verilerine göre, 16 Mart - 5 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan 300 sosyal mesafe yaptırımıyla ilgili çağrıların çoğunun siyahi ve Hispanik erkeklere ait olduğu belirtildi. Rozier'in gözaltına alındığı Brooklyn'de bölge savcılığı, NYPD'nin 17 Mart - 7 Mayıs arasında sosyal mesafeli ihlaller nedeniyle 40 kişiyi gözaltına aldığını, bunların 35'inin siyahi, 4'ünün Hispanik ve sadece birinin beyaz olduğunu bildirdi. ABD polisinden karantina gözaltısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Polis, DHA, Güncel, Haber

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