ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler

ABD'nin Teksas eyaletinde iki atlıbeyaz polisin yakaladıkları siyahi bir şüpheliyi kelepçeledikten sonra iple caddede yürüttükleri görüntüler büyük tepkitopladı.

Galveston Polis şefi Vernon Hale, bazı durumlarda böyle bir şeyin kabul edilebilir olduğunu ama bu durumda polislerin bu şekilde davranarak kötü bir karar verdiklerini söyledi.

SUÇU: BAŞKASININ MÜLKÜNE GİRME

Ayrıca polis şefi Hale, sosyal medyada insanların kölelik dönemlerini anımsatarak tepki gösterdiği durum için polislerin kötü bir niyetlerinin olmadığını, polis departmanın böyle olayların önüne geçmek için bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi.İsimleriP Brosch v A Smith olarak açıklanan iki polisin, siyahi Donald Neely 'i başkasının mülküne izinsiz girme süphelisi olarak gözaltına alıp kelepçeledikleri ardından da iple atın arkasında yürüterek polis merkezine götürdükleri öğrenildi.