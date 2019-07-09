ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor

ABD Teksas eyaletinde polis, markette dondurmaları yalayıp yerine koyan kız yüzünden harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan, ABD'nin Teksas eyaletinde çekildiği düşünülen bir videoda bir çift market alışveriş yaptığı sırada dondurulmuş ürün reyonunun önüne geldiklerinde genç kadın, ABD'nin en ünlü dondurma markalarından birinini ürününü alıp yalıyor ve tekrar yerine koyuyor.

"NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN"

Kısa sürede yakalanan genç kadının ardından polis, diğer "dondurma yalama" suçlarına karşı harekete geçti.

Sosyal medyada "Ne yediğinize dikkat edin, yalanmış olabilir" mesajlarıyla kısa sürede yayılan video sonrası Teksas polisi, gelecekteki suçluların peşini bırakmayacaklarını belirten bir mesaj yayınladı.

"DONDURMALARINIZ GÜVENCEMİZ ALTINDA"

İki polis memurunun bir süpermarketin dondurma reyonunun önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşan Teksas polis departmanı, olası bir "marketteki dondurmaları yalama" akımına karşı görev başındayız mesajı verdi.

"Bu markette yalanan tek dondurma satın alıp eve götürdüğünüz dondurma olacak" paylaşımında bulunan polis departmanı, her şey kontrolümüz altında ifadelerinde bulundu.