ABD Polonya'ya bin asker daha gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya bin Amerikan askeri daha göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Trump, iki ülke arasında askeri işbirliğini artırma amacıyla ortak bir deklarasyon imzaladıklarını duyurdu.

Basın toplantısı öncesi ABD yapımı F-35'ler de Beyaz Saray'ın üzerinde uçuruldu.

ABD'den gelecek askeri takviyenin "Rusya tehdidine" karşı gerekli olduğunu belirten Polonya lideri, "Fort Trump" adını vereceği daimi bir Amerikan üssü açmayı teklif etmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir yıldan az zamanda Washington'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

BBC Savunma muhabiri Jonathan Marcus, Polonya'nın yaklaşık bir yıldır ülkeye birkaç bin Amerikan askerinin de konuşlanacağı sürekli bir askeri üs kurmak için temaslarda bulunduğunu aktardı.

Trump'ın adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ipleri koparmadan NATO müttefiki Polonya'ya desteğini gösterme çabası olarak nitelenirken, Polonya ise "topraklarını ele geçirmeye çalışmakla" suçladığı Rusya'dan gelecek tehdit karşısında Batı ile güçlü bağlar kurmaya çalıştığını vurguluyor.

Trump ayrıca, Almanya'da 52,000 Amerikan askerinin konuşlu olduğu askeri üsten personel, insansız hava aracı ve diğer askeri ekipmanları Polonya'ya göndereceklerini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhakı sonrası 2016'da imzalanan NATO anlaşması kapsamında ABD'nin 5 bine yakın askeri daha Polonya'da bulunuyor.

Polonya, ayrı bir anlaşma kapsamında ABD yapımı en az 32 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Varşova hükümeti daha önce askeri bir tesis kurulması için 2 milyar dolar ayıracaklarını ilan etmişti. Marcus ise, Varşova'nın Trump'ın adını koymak istediği tesise yapmak istediği bu yatırımın ancak tesisin kurulma aşamasına yeteceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı da konuşmasında buraya daimi bir askeri üs kurmaktan bahsetmedi. Bölgeye daimi bir Amerikan üssü kurması halinde Rusya'nın yanıtının gecikmeyeceği belirtiliyor.