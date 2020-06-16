ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, uyuşturucu ve kara para aklamanın önemli noktalarından olan Porto Riko'nun deniz sınırında çanta içinde suya atılmış 2 milyon doların ele geçirildiğini açıkladı.

ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
16.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:01

ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, federal yetkililerin, bugün Porto Riko ile Amerika arasındaki deniz sularında yaşanan kovalamaca sonucu, kanunsuz şekilde Amerikan topraklarına sokulmak istenen kaçak paralara el konulduğu bildirildi.

2 MİLYON DOLARDAN FAZLA

ABD'li yetkililer, Porto Riko deniz sularından yaklaşan bir tekne ile aralarında kovalamaca yaşandığı, mücadele sonunda, tekne ile kaçan kimliği belirlenemeyen kişilerin suya attığı çantaların içinde 2 milyon dolardan fazla para bulunduğu bilgisini paylaştı.

ÖZERK BİR YAPIYA SAHİP

Hadisenin, Porto Riko'nun doğusunda yer alan turistik Vieques Adası'nın yakınında meydana geldiği belirtildi.
Karayipler denizinin kuzey doğusunda bir ada ülkesi olan Porto Riko, ABD toprağı olsa da eyalet statüsünde sayılmayan, içişlerinde özerk bir yapıya sahip.

KARA PARA AKLAMANIN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN

Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtaları arasında, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Porto Riko ile ABD'nin ana karası arasında Haiti ve Küba ülkeleri bulunuyor.

Uyuşturucu ve kara para aklama trafiğinin önemli noktalarından biri olan Porto Riko'dan ABD'ye yapılmak istenen yasa dışı transferlere karşı, CBP'ye bağlı sahil güvenlik botlarının bölgede devamlı devriye görevi yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Dünya, Haber

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